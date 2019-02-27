События

03:35 27.02.2019

Харьковчанка пыталась тайком переместить в РФ партию серебряных ювелирных изделий

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Сотрудники государственной пограничной службы обнаружили в ходе проведения пограничного контроля в пункте пропуска Александровка (Харьковская обл.) партию серебряных изделий, которые 66-летняя харьковчанка пыталась тайком переместить в РФ.

"Женщина шла в направлении России пешком. Во время прохождения пограничного контроля произошло срабатывание металлоискателя на верхнюю одежду женщины. В дальнейшем на теле женщины был обнаружен специально оборудованный пояс с карманами, в которых правонарушительница пыталась тайно переместить через государственную границу 4 пакета с ювелирными изделиями из металла белого цвета", - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено более 70 ювелирных изделий. Находка передана представителям ГФС. Проводится экспертиза.

Теги: #украшения #рф #украина #граница
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