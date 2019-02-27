В Ровно интернет-продавца разоблачили на сбыте наркотиков на сумму более 3 млн грн

В Ровно правоохранители изъяли у 21-летнего одессита наркотики на сумму более 3 млн грн, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Так, 24 февраля около 21 часов в поле зрения полицейских попал подозрительный мужчина возле развлекательного заведения на улице Соборная в Ровно. Во время поверхностного осмотра патрульные полицейские обнаружили у молодого человека 40 граммов амфетамина и 5 граммов марихуаны. Как выяснилось, преступную деятельность одессита отслеживали длительное время", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители провели в арендованном 21-летним жителем Одессы доме обыск, во время которого обнаружили и изъяли 749 психотропных таблеток экстази, амфетамин общим весом около 1 кг, метамфетамин около 250 граммов и элитные сорта марихуаны весом 8 килограммов.

"Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного" рынка составляет около 3 млн 200 тыс. грн", - отметили в полиции.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт сбыта методом "закладки" психотропного вещества метамфетамин весом 1,2 грамма на улице Королева областного центра. Сотрудники полиции изъяли наркотики.

По информации полиции, клиентов одессит подыскивал с помощью интернет-ресурсов, в том числе используя один из мессенджеров.

"21-летнего одессита полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении в сбыте и хранении с целью сбыта наркотических веществ по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Следователи подготовили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Согласно санкции статьи подозреваемому грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.