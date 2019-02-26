Украина рассчитывает на поддержку ЕС проектов по развитию Азово-Черноморского региона - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко после встречи с главой делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Дариушем Росати в Брюсселе отметил важность поддержки Евросоюзом украинского государства в инфраструктурных проектах в Азово-Черноморском регионе, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Украина рассчитывает на поддержку Евросоюзом проектов по развитию Азово-Черноморского региона, которые были определены на ближайшую перспективу. Это решение вопроса об инфраструктурном разрыве региона с остальной территорией страны, окружающей среды, поддержки малого и среднего бизнеса, образования, экономического развития, гражданской безопасности и управления", - сказал Г.Зубко.

Он добавил, что Азово-Черноморский регион подвергается прямому влиянию от конфликта с РФ и принимает наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, в то же время Азово-Черноморский регион остается своеобразным экономическим и сервисным хабом для людей с неподконтрольной Украины территории.

"Поэтому мы должны усиливать существующую инфраструктуру и имплементировать там реформы, которые внедряются при поддержке ЕС", - отметил Г.Зубко.

Также вице-премьер проинформировал европарламентариев о ходе реформ в Украине, в частности децентрализации, энергоэффективности, реформ в секторе юстиции и в борьбе с коррупцией.

"Наши приоритеты - окончательное принятие изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество с МВФ, реализация условий 4-й программы МФД ЕС и завершение реформы децентрализации", - отметил он.

Также Г.Зубко обратился к европарламентариям с просьбой как можно быстрее утвердить "азовский пакет санкций" против РФ, который поможет сдержать дальнейшую российскую агрессию в Азово-Керченской акватории и освободить из плена украинских моряков. Речь идет как о секторальных, так и о персональных ограничительных мерах.