Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Адвокат признанной виновной в смертельном ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что решение о подаче апелляции на приговор суда первой инстанции будет принято после консультаций с ее подзащитной.

"Решение по обжалованию приговора еще не принято. Будем согласовывать позицию с обвиняемой", - сказала Ю.Козырь журналистам после оглашения приговора во вторник в Харькове.

Она назвала приговор суровым, но ожидаемым.

"Приговор очень суровый, но ожидаемый... И для нее (Е.Зайцевой – ИФ) также. Суд исчерпывающе изложил свою правовую позицию. Он указал, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые смягчают наказание, в связи с очень большим общественным резонансом, с ужасными последствиями данного преступления, он решил не применять данные обстоятельства", - сказала Ю.Козырь.