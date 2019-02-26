Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек и назначил им обоим наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

"Дронова Геннадия Алексеевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Зайцеву Елену Олеговну признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в приговоре, оглашенном во вторник судьей Виктором Попрасом.

В приговоре указано, что срок отбывания наказания обоих подсудимых исчисляется с начала их заключения под стражу. В мотивировочной части документа указано, что непризнание Г.Дроновым своей вины суд расценил как попытку избежать наказания. Суд также пришел к выводу, что изученные доказательства не подтвердили, что на момент ДТП Е.Зайцева находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Суд удовлетворил в полном объеме иски о возмещении ущерба, заявленные потерпевшими.

Приговор не вступил в законную силу. На него может быть подана апелляция. Суд продлил обоим подсудимым меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в силу.

Во время оглашения приговора Е.Зайцевой стало плохо. Ее вывели из стеклянного куба. Судья продолжил читать, не останавливаясь.