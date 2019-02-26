Полиция открыла дело о слежке за съемочной группой программы "Схемы"

Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло информацию о слежке неизвестными за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), сообщает спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"22 февраля 2019 года в Национальную полицию Украины поступило заявление журналиста съемочной группы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL, редакция Радио Свобода, Михаила Ткача о совершении против него преступления, а именно - препятствования его законной профессиональной деятельности как журналиста. В нем, в частности, шла речь о том, что в городе Киеве неизвестные лица на автомобилях в течение нескольких месяцев осуществляют слежку за съемочной группой, а 21 февраля 2019 году съемочная группа была заблокирована этими автомобилями, из-за чего не смогла продолжить работу по редакционному заданию", - написал Я.Тракало на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, в тот же день, 22 февраля, Главное следственное управление внесло отмеченные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные полиции, будут тщательным образом изучены, а сам факт должен получить надлежащую правовую оценку и реакцию со стороны правоохранителей", - подчеркнул Я.Тракало.