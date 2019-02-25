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20:01 25.02.2019

MARUV: я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на "Евровидении-2019" в промо-акции политиков

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MARUV: я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на "Евровидении-2019" в промо-акции политиков

Победившая в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019" певица MARUV заявила, что основные разногласия по соглашению с ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заключались не в отказе от гастролей в России, а были другие "кабальные" пункты.

"Сегодня наша встреча с НОТУ длилась около семи часов, в результате которой, мы так и не пришли к соглашению двух сторон. За несколько часов до жеребьевки меня попросили участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2019". Я согласилась и выиграла, и с большой гордостью готова была представлять свою родную страну – Украину на международной песенной арене", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Певица заявила, что, отказ от гастролей в России не был для нее принципиальным.

"Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными", - сообщила MARUV.

"Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене", - добавила она.

Артистка поблагодарила тех, кто в нее верил и голосовал. "И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - написала MARUV.

Ранее в этот день стало известно, что ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) и певица MARUV, победившая в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2019", не нашли общего решения и не подписали договор об участии исполнительницы в этом конкурсе.

В свою очередь председатель правления НОТУ Зураб Аласания на своей странице в "Фейсбук" заявил, что в результате длительных переговоров между НОТУ и командой MARUV стороны не пришли к согласию, и соглашение подписано не будет. "Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что является требованием Евровидения) НОТУ прописало в соглашении условия (для всех участников), которые способствовали бы урегулированию этого болезненного вопроса. В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в РФ (три месяца после конкурса). А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или какие-либо высказывания, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру – это стандартные условия обладателя конкурса, Европейского Союза вещателей). Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и вне", - написал З.Аласания.

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица MARUV.

Из СМИ стало известно, что у MARUV запланировано несколько концертов в РФ.

После этого член правления НОТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.

25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ. По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

После этого вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что отмена концертов в РФ не снимает информационных рисков, которые получит Украина, если на Евровидении ее будут представлять артисты, ранее гастролировавшие в РФ.

Теги: #евровидение #maruv
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