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13:37 25.02.2019

Передача прав на песню участников Евровидения является требованием правил конкурса - НОТУ

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В ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) заявляют, что передача прав на песню участников международного песенного конкурса "Евровидения" является требованием правил международного песенного конкурса.

"Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк.

Кроме того, она отметила, что на вокруг темы Евровидения "очень много манипуляций", в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

Также И.Гребенюк добавила, что сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун).

Как сообщалось, 18 февраля вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что считает, что гастролирующие в РФ украинские артисты не должны выступать на песенном конкурсе "Евровидение-2019".

23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года.

Теги: #ноту #евровидение
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