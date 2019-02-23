На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

На международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае в столице Израиля Тель-Авиве, Украину будет представлять Maruv.

Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Члены жюри поставили певице 5 очков, по результатам зрительских голосований Maruv получила максимально – 6 баллов.

На втором месте оказалась Freedom-jazz girls band с 10 баллами.

8 баллов получила KAZKA и заняла третье место.

YUKO и Brunettes Shoot Blondes разделили 4 и 5 места получив в сумме каждый по 5 баллов.

На шестом – ANNA MARIA с 3 баллами.