Украинский политзаключенный Балух этапирован в Армавир – правозащитники

Украинский политзаключенный Владимир Балух в настоящее время находится в СИЗО Армавира Краснодарского края, сообщает Крымская правозащитная группа.

"Политзаключенный украинец Владимир Балух в настоящее время находится в СИЗО г.. Армавир Краснодарского края" - говорится в сообщении, на официальной странице Крымской правозащитной группы в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам правозащитников причины перевода политзаключенного В. Балуха им не известны.

"Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны" - отметили в сообщении.

В.Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в УДО.