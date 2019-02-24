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21:30 24.02.2019

В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

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В выборах в парламент Молдовы приняло участие менее 50% избирателей

В выборах в парламент Молдовы, которые прошли в воскресенье, приняло участие чуть менее 50% избирателей, сообщила корреспонденту "Интерфаксу" пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Родика Сырбу.

Избирательные участки закрылись в 21:00. По последним данным, в выборах приняло участие 1,446 млн. избирателей, что составляет 49,08% избирателей. Голосование еще продолжается на избирательных участках в ярде стран Европы, в США и Канаде.

Для этих выборов порог явки избирателей отменен. Выборы впервые проходили по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Предварительные результаты будут объявлены уже через час после закрытия участков.

Теги: #молдова #явка #выборы #парламент
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