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20:17 24.02.2019

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

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Строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля 2019 года, сообщают в Музее Революции Достоинства.

"Установленный в настоящее время строительный забор в нижней части аллеи свидетельствует о начале подготовительных работ. Его размещение согласовано с Управлением спецрасследований ГПУ. Подготовительные работы ограничились обустройством бытового городка и его обязательным ограждением", - говорится в сообщении Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни –музея Революции Достоинства.

Отмечается, что генеральная подрядная организация способствует и помогает проведению следственных действий. В частности, для нужд и по просьбе следственных органов она за свой счет создает макеты баррикад, автомобилей и других объектов для воспроизведения обстановки, которая была в феврале 2014 года.

"Дальнейшим действиям музея по осуществлению проекта строительства мемориала будет получение разрешительной документации на выполнение строительных работ… Процедура получения таких разрешений требует времени, поэтому в лучшем случае документация может быть получена в конце марта. В соответствии с этим начало строительства возможно в начале апреля, что согласуется со сроками завершения следственных действий, официально определенными ГПУ, - до 20 марта 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

В музее уверяют, то каждый этап подготовительных работ будет выполняться по согласованию со следователями Генпрокуратуры.

Кроме того, отмечается, что независимо от даты, строительные работы по реализации мемориала начнутся только после окончания следствия.

Как сообщалось, в июле 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отменила постановление прокурора департамента специальных расследований Генпрокуратуры о запрете на строительство "Музея Революции Достоинства" на ул.Институтской в Киеве. Она заявила, что до начала строительных работ будет проведен следственный эксперимент в "майдановском деле", но это не помешает возведению комплекса.

Генпрокуратура, в свою очередь, сообщила, что отмена этого постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве, досудебное расследование в котором продолжается с 2013 года, но в пределах и способом, определенными законом. Постановлением запрещалось изменять обстановку на ул.Институтской на участке от Майдана Независимости до перекрестка с ул.Банковой и воздержаться от предоставления разрешений на такие работы. Запрещались изменение рельефа местности, строительство или снос любых зданий и МАФов, высадка и уничтожение зеленых насаждений, установка и демонтаж столбов, электроопор, рекламных конструкций.

В октябре начальник следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что КГГА игнорирует просьбы следствия о переносе Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни, из-за чего тормозится проведение следственных экспериментов в "майдановских делах". Он также сообщил, что следствие обратилось в суд с просьбой об аресте участка в Киеве, где проводятся следственные эксперименты, до их окончания.

В ноябре 2018 года руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович выразил надежду, что открыть Мемориал памяти Героев Небесной сотни удастся уже в 2019 году, а министр культуры Евгений Нищук надеется на открытие мемориала Героям Небесной сотни ко Дню независимости Украины, 24 августа 2019 года.

Теги: #киев #мемориал #украина
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