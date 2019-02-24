События

19:44 24.02.2019

Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

1 мин читать
Помпео не исключает военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео считает предрешенной отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Это наихудший из тиранов, и я думаю, что венесуэльский народ это видит", - заявил он в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле, М.Помпео заявил, что не исключаются никакие варианты. "Рассматриваются все варианты", - сказал госсекретарь США.

Он добавил: "Мы собираемся делать всё необходимое, чтобы гарантировать, что (...) демократия воцарится, всё необходимое для светлого будущего венесуэльцев".

М.Помпео также сказал, что Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцам и продолжит это делать, имея в виду поддержку провозгласившего себя главой государства Хуана Гуайдо и отправку в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Помимо этого, М.Помпео заявил в интервью CNN о возможности новых санкций против Каракаса. "Будет больше санкций, и будет больше гуманитарной помощи. Я думаю, что мы найдем другие пути, чтобы гарантировать, что еда попадет к тем людям, которым она нужна", - заявил он.

Как подчеркнул М.Помпео, он "убежден, что венесуэльцы могут быть уверены: дни Мадуро (у власти - ИФ) сочтены".

Теги: #венесуэла #сша #позиция #помпео
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 24.02.2019
Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

03:28 24.02.2019
Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

Госдеп США сообщает о более 1,5 т американского продовольствия, которое готово к отправке в Венесуэлу из Бразилии

01:47 24.02.2019
МИД Колумбии рекомендовал дипломатам вернуться на родину из Венесуэлы как можно скорее

МИД Колумбии рекомендовал дипломатам вернуться на родину из Венесуэлы как можно скорее

00:30 24.02.2019
Три грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии охвачены огнем

Три грузовика с гумпомощью на границе Венесуэлы и Колумбии охвачены огнем

21:32 23.02.2019
Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией – Мадуро

19:39 23.02.2019
Лидер венесуэльской оппозиции направляется в гуманитарном конвое из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой

Лидер венесуэльской оппозиции направляется в гуманитарном конвое из Колумбии в сторону границы с Венесуэлой

17:42 23.02.2019
Волонтеры на колумбийской стороне границы с Венесуэлой готовы к передаче гумпомощи - ТВ

Волонтеры на колумбийской стороне границы с Венесуэлой готовы к передаче гумпомощи - ТВ

11:24 23.02.2019
Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией

Венесуэла полностью закрыла три моста на границе с Колумбией

08:23 23.02.2019
Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии

Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии

07:16 23.02.2019
Президент США предложил кандидатуру посла в Канаде на должность постпреда страны при ООН

Президент США предложил кандидатуру посла в Канаде на должность постпреда страны при ООН

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Помпео пригрозил действиями в отношении тех, кто препятствует демократии в Венесуэле

Боевики 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погиб украинский военнослужащий

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

На Евровидение-2019 от Украины поедет Maruv

ПОСЛЕДНЕЕ

Строительство мемориала Героев Небесной сотни в лучшем случае начнется в начале апреля

Самолет бангладешских авиалиний совершил экстренную посадку после попытки угона

Боец ВСУ погиб, еще один ранен с начала суток на Донбассе вследствие участившихся обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Боевики обстреляли из минометов Золотое и Новоалександровку

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине безработный "заминировал" электричку

Император Японии призвал страну работать над отношениями с другими государствами

Потепление придет в Украину в начале недели

ДТП в Одессе, есть жертвы

В воскресенье в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА