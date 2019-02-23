В Харькове прошел "Марш злых харьковчан", участники которого требовали от городского головы Геннадия Кернеса обеспечить выполнение определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в горэлектротранспорте.

"Вопрос сейчас уже не только и не столько в метро, не только и не столько в тарифе, вопрос в том, что в отдельно взятом городе один отдельно взятый человек решил, что он стоит выше закона, выше решения суда именем Украины... Мы сегодня выходим, чтобы призвать выполнять законы Украины, призвать выполнять решение суда, которое имеет законную силу", - сказал, обращаясь к участникам акции, один из ее организаторов Игорь Черняк.

Участники акции также проголосовали за обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову и министру юстиции Павлу Петренко с просьбой, чтобы они приехали в Харьков в среду на сессию горсовета "показать, что у нас есть государственная власть и она заставит Кернеса выполнять закон".

После митинга перед горсоветом участники марша под барабанный бой прошли к гостинице "Националь", где живет Г.Кернес. Во время движения они скандировали "Закон один для всех", "Выполняй решения суда!", "Метро по 5!" и т.д.

Перед гостиницей участники акции еще раз повторили свои требования к городскому голове обеспечить выполнение определений суда. Они прикрепили текст решения и "злые" смайлики к дверям, оставили перед входом шины и разошлись.

Марш закончился без происшествий. По оценкам полиции, в акции приняли участие около тысячи человек. Охрану порядка обеспечивали 120 сотрудников полиции.

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн). Заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов назвал решения суда политическими и пообещал, что горсовет обжалует их в кратчайшие сроки. Он также утверждает, что выполнить эти решения в короткое время невозможно технически. По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Кроме того, утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.