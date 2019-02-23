МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь (общий вес 190 тонн), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест". На временно оккупированную территорию Украины транспортные средства перевозили гуманитарную помощь весом 190 тонн, а именно - строительные материалы", – говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в субботу утром.