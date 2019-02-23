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08:54 23.02.2019

МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

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МККК направил на Донбасс 190 тонн стройматериалов

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь (общий вес 190 тонн), сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" последовали 9 грузовиков от Миссии Международного комитета "Красный Крест". На временно оккупированную территорию Украины транспортные средства перевозили гуманитарную помощь весом 190 тонн, а именно - строительные материалы", – говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в субботу утром.

Теги: #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
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Интерфакс-Украина
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