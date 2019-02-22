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19:51 22.02.2019

Манафорту в случае помилования Трампом предъявят обвинения в штате Нью-Йорк

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Манафорту в случае помилования Трампом предъявят обвинения в штате Нью-Йорк

Прокуроры штата Нью-Йорк готовы предъявить обвинения бывшему руководителю предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в том случае, если американский лидер его помилует, передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс готов предъявить обвинение П.Манафорту по целому ряду финансовых дел, что станет "страховкой" на случай помилования Д.Трампом своего бывшего подчиненного.

Накануне издание Politico сообщило, что суд Восточного округа штата Виргиния вынесет приговор П.Манафорту по обвинению в финансовых махинациях 8 марта.

13 марта в округе Колумбия П.Манафорта ожидает вынесение приговора уже по другому делу, в рамках которого было признано, что он лгал ФБР и спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование так называемого "российского дела".

Президент США Д.Трамп в конце ноября 2018 года заявил, что считает П.Манафорта хорошим человеком и не исключает возможности его помилования.

Теги: #сша #манафорт #помилование
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