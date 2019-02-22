Обмен знаниями и опытом военнослужащими "ЛитПолУкрбриг" способствует укреплению боевых возможностей армий

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые служат в общей украинско-польско-литовской бригаде им.великого гетмана Константина Острожского "ЛитПолУкрбриг", не только получают опыт в рамках НАТОвских программ, но и активно делятся с польскими и литовскими сослуживцами накопленным практическим опытом ведения боевых действий в ходе боев на Донбассе, отмечают лидеры государств.

"Мы делимся тем (полученным в ходе боев на Донбассе – ИФ) боевым опытом… и это является укреплением боевых возможностей вооруженных сил для отпора агрессору", - сказал президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджем Дудой и Литвы Далей Грибаускайте в штаб-квартире бригады в Люблине (Польша) в пятницу.

Польский президент отметил, что служба в совместной бригаде и обмен различным опытом с коллегами приносят значительную пользу всем участвующим в ней сторонам.

"Солдаты Украины усовершенствуют себя в рамках НАТОвских программ и укрепляют перспективы нахождения Украины в НАТО. Но не только Литва и Польша и их военнослужащие помогают Украине. С 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации: (часть – ИФ) ее оккупировала Россия, украинские солдаты действительно защищают страну… и они имеют военный опыт не только из теории, не только по службе в заграничных миссиях, это солдаты, которые принимали участие в войне, и это солдаты, которые имеют очень большой опыт, и которым они делятся с нашими военнослужащими", - подчеркнул А.Дуда.

Совместная в/ч ЛитПолУкрБриг (LITPOLUKRBRIG) образована в 2014 году из военнослужащих Вооруженных сил Украины, Литвы и Польши.

Согласно подписанному министрами обороны трех стран договору, от Украины в "ЛитПолУкрбриг" направлены 545 военнослужащих, от Польши - 3000-3800, от Литвы - 150-350 военных. Командование бригады находится в г.Люблин (Польша), а подразделения-участники остаются в местах своей постоянной дислокации.

Целями создания "ЛитПолУкрбриг" является повышение уровня взаимного доверия и сотрудничества между странами, а также улучшение состояния безопасности в регионе.

Бригада также является способом укрепления военного сотрудничества между государствами - с целью овладения передовыми оперативными стандартами подготовки войск, достижения оперативной взаимосовместимости, повышения оперативных возможностей для совместного выполнения задач.

Приобретенный в сфере планирования, обеспечения и использования воинских частей опыт широко использоваться и при подготовке Вооруженных сил Украины.

Кроме того, согласно договору, бригада будет принимать участие в международных операциях на основе мандата ООН (при условии согласия все трех стран-участниц "ЛитПолУкрбрига".

Договором предусматривается, что к бригаде могут присоединиться и другие государства.