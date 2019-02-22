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16:44 22.02.2019

В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

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В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

В Соломенский районный суд г.Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАБУ, следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. "Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации, Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных главой МИУ активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, у 2016 году — более 8,024 млн грн.

"В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он и является, и который находится в его владении и пользовании", - подчеркнули в НАБУ.

Также по сведениям детективов, не отражены в электронной декларации министра за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически проживал он и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

В.Омеляну инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #омелян #набу #суд
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