Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид Рюгу

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" в пятницу совершил успешную посадку на поверхность астероида Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Хаябуса-2" должен будет взять на Рюгу образцы пород для последующей доставки их на Землю.

Накануне зонд начал медленно приближаться к поверхности астероида, диаметр которого составляет всего около 900 метров.

Первоначально предполагалось, что японский межпланетный зонд совершит посадку еще в октябре прошлого года, однако из-за того, что выбранное место оказалось слишком скалистым, японским специалистом JAXA пришлось искать другое место. Им удалость найти ровную площадку диаметром всего около шести метров, где можно будет успешно посадить зонд для сбора образцов пород и проведения экспериментов.

28 июня прошлого года после трехлетнего перелета "Хаябуса-2" приблизился к астероиду на расстояние около 20 км. В течение последующих месяцев зонд изучал поверхность астероида и делал фотоснимки.

Астероид Рюгу имеет вытянутую орбиту, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. В этой связи ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ.

Зонд в общей сложности должен совершить три посадки на астероид для взятия проб с его поверхности, после чего к 2020 году он вернется на Землю.

Зонд "Хаябуса-2", который весит около 600 кг, был запущен к астероиду Рюгу 3 декабря 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Стоимость проекта составила 260 млн долл. В общей сложности зонд пробудет вблизи астероида 18 месяцев.

21 сентября прошлого года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка на Рюгу исследовательских аппаратов - подпрыгивающих посадочных модулей-роботов Rover-1A и Rover-1B, которые были сброшены с зонда "Хаябуса-2". С них были получены первые снимки поверхности.

Затем в октябре на поверхность Рюгу зонд "Хаябуса-2" высадил 10-килограммовый посадочный модуль MASCOT, разработанный Германским авиационно-космическим центром. Аппарат, оснащенный различным научным оборудованием, проработал на астероиде более 17 часов. За это время модуль три раза менял свое местоположение, успешно выполнил запланированные исследования состава грунта и свойств астероида, передав данные на орбитальный аппарат.