В Украине частные нотариусы проведут забастовку 25 февраля – Нотариальная палата

Частные нотариусы 25 февраля проведут мирное собрание под Кабинетом министров "Нотариат против коррупционных и рейдерских схем".

Соответствующее решение принял совет Нотариальной палаты Украины (НПУ).

"В этот день также не будут совершаться нотариальные действия - с целью привлечения внимания общества к требованиям нотариального сообщества о необходимости внесения изменений в положения нормативно-правовых актов, регулирующих сферы государственной регистрации и нотариата", – отмечается в сообщении на сайте НПУ.

В то же время, согласно ему, к акции не будут привлекаться государственные нотариусы, которые в этот день будут вести прием граждан, а также частные нотариусы, работающие в округах, где осуществляют деятельность менее двух нотариусов.

НПУ призвала Минюст реагировать на эту акцию нотариусов "без негативного подтекста, применения административного ресурса и попыток применять санкции".

Отношения между нотариусами и Минюстом обострились после инициативы министерства, закрепленной решением Кабмина, возобновлять доступ нотариусов к госреестрам только после прохождения специальных экзаменов.