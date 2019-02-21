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16:48 21.02.2019

В Православную церковь Украины перешли 36 общин УПЦ (МП) из 12 тысяч, утверждает архиепископ Климент

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В Православную церковь Украины перешли 36 общин УПЦ (МП) из 12 тысяч, утверждает архиепископ Климент

В Православную церковь Украины после получения ею автокефалии перешли 36 общин Украинской православной церкви (Московского патриархата) из 12 тысяч, существующих в Украине, а ещё вокруг 250 общин продолжается конфликт в связи со сменой ими конфессиональной принадлежности, утверждают в УПЦ (МП).

"Сегодня статистика достаточно четко говорит, что изменили конфессиональную принадлежность из 12 тысяч религиозных общин Украинской православной церкви (МП – ИФ) – 36 общин. Ещё 24 общины были перерегистрированы рейдерским силовым способом и эти случаи будут, конечно, обжалованы в суде", - сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции в четверг в Киеве.

"Около 250 случаев, где есть силовое противостояние, есть конфликт. Этот конфликт ещё не привел ни к каким результатам, потому нельзя говорить, что эти общины сменили свою конфессиональную принадлежностью", - добавил он.

По заявлению архиепископа Климента, после предоставления Вселенским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины началось давление с применением административного ресурса на УПЦ (МП), чтобы принудить религиозные общины сменить конфессиональную принадлежность.

Как сообщалось, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после получения Томоса об автокефалии к ПЦУ присоединились 320 приходов. "После этого (получения Томоса об автокефалии – ИФ) уже 320 приходов присоединились к нашей Церкви. Пять из них - на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. … Очень важно, что никто никого не заставляет", - сказал он во время посещения Манявского скита в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Теги: #климент #церковь #пцу
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