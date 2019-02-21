НБУ подготовил проект плана мер по усилению финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ), при содействии Международного валютного фонда (МВФ), подготовил проект "дорожной карты" для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте регулятора.

Проект предусматривает перечень мероприятий, которые, как ожидается, позволят повысить эффективность работы банковского сектора и НБУ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, эффективность кооперации между центробанком, Госслужбой финмониторинга Украины и правоохранительными органами, а также уровень осведомленности банковского сектора относительно задач и требований в сфере финмониторинга.

Помимо этого, планируется пересмотр внутренних документов и процедур Нацбанка после принятия нового закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", для приведения их в соответствие с измененным законом.

В дальнейшем Нацбанк также планирует пересмотреть адекватность ресурсов у банков для проведения эффективного надзора на основе риск-ориентированного подхода.

"Прекращение Нацбанком функций расследования, о которых говорится в меморандуме МВФ (от 5 декабря 2018 года), не следует отождествлять с прекращением надзорных функций в сфере финмониторинга. НБУ и в дальнейшем будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками в банках, в пределах законодательно определенных полномочий, чтобы не допустить использования банковских услуг для отмывания денег, и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга", - цитируется в сообщении первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, которые приведены в сообщении, регулятор будет анализировать эффективность систем банков по противодействию незаконным операциям, достаточность процедур и контроля. Если регулятор обнаружит "слабые места" в сфере финмониторинга, то банку будет вынесено предписание принять более действенные меры. Если же принятые банком меры оказались неэффективными, и это привело к совершению финучрежеднием нарушения и/или осуществлению рисковой деятельности в сфере финмониторинга, тогда регулятор примет соответствующие меры воздействия, для осуществления тщательного анализа банковских операций.

"Регулятор, в таком случае, будет тщательно изучать операции, как самого банка, так и его клиентов, что является обычной практикой не только в Украине, но и в мире", - отметил И.Береза.