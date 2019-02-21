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13:21 21.02.2019

Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

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Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных ракетных комплексов "Куб" и "Тор"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил о завершении испытаний модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые поступят на вооружение в ВСУ.

"Завершаются испытания модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Это позволит повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #всу #ракетные_комплексы #муженко #испытания
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