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10:46 21.02.2019

Google запустил YouTubeKids в Украине

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Google запустил YouTubeKids в Украине

Компания Google открыла доступ к сервису детского видеопросмотра YouTube Kids для пользователей из Украины, сообщается в официальном пресс-релизе "Google  Украина".

"С момента запуска в США четыре года назад YouTube Kids стал одним из самых популярных приложений для детей, и сегодня YouTube Kids становится доступным и в Украине", - отмечается в сообщении.

YouTube Kids ориентирован на детей 3-12 лет и не требует отдельного аккаунта, при этом в приложении невозможно загружать видео или комментировать контент - только просматривать.

Приложение можно загрузить бесплатно на телефон, планшет или использовать на большом экране с помощью ChromeCast, Apple TV, игровых приставок или Smart TV.

В приложении YouTube Kids собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи, подборки видео от надежных партнерских каналов.

Интерфейс YouTube Kids адаптирован для детского пользования, сам сервис фильтрует и рекомендует контент, а также использует несколько режимов, призванных помочь родителям контролировать, что смотрят их дети.

В приложении можно выбирать отдельные видео и каналы, чтобы сделать их доступными для ребенка, исключить определенные видео или каналы и отключить функцию поиска роликов. Также с помощью встроенного таймера родители смогут контролировать время просмотра.

Приложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все рекламные объявления в YouTube Kids четко помечены как реклама, и предварительно проверяются вручную, чтобы убедиться, что они соответствуют правилам размещения рекламы.

Как отмечают в Google, в YouTube Kids не разрешены реклама продуктов питания или напитков, видеоигр, а также рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет или кликабельная реклама.

Приложение YouTube Kids доступно в более чем 60 странах по всему миру, с десятком миллионов загрузок, более 160 миллиардов просмотров, более 14 миллионов активных зрителей в неделю.

Как сообщалось, "Google Украина" констатирует проникновение смартфонов в Украине на уровне 57% на конец второго квартала 2018 года и ожидает четырехкратного роста количества мобильных пользователей интернета до 2025 года.

Теги: #украина #google
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