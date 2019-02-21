Власти Харькова приняли "новые" решения о подорожании проезда в электротранспорте, на них решения суда о "заморозке" не распространяются – источник

Исполнительный комитет Харьковского городского совета на заседании в среду принял решения об установлении стоимости проезда в троллейбусах, трамваях и метрополитене в новой редакции.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба Харьковского горсовета, документы в новой редакции предписывают коммунальным предприятиям-перевозчикам подготовить предложения по внедрению дифференцированной стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа.

"Мы поручили предприятиям транспорта провести подобные варианты расчетов и доложить на заседании исполкома для дальнейшего их принятия. Это решение фактически обязывает наши предприятия не придумывать, почему не сделали этого раньше, а начать подготовку к этому процессу", - цитирует пресс-служба заместителя городского головы Харькова Евгения Водовозова.

По его словам, к разработке системы дифференцированной оплаты будут привлечены специалисты Харьковского национального университета городского хозяйства им.Бекетова, которые вместе с коммунальными предприятиями изучат европейский опыт в сфере дифференциации оплаты проезда и внесут свои предложения. Сроки, когда подобная система будет внедрена в Харькове, пока не установлены.

Как сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" информированный источник, новая редакция документов предусматривает сохранение тарифов на проезд в горэлектротрнаспорте, утвержденных исполкомом 6 февраля: 6 грн в трамваях и троллейбусах, 8 грн в метро. По его словам, на нее не распространяются решения Харьковского окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд.

"Это новые решения исполкома, нигде и никем не оспоренные, и определения суда, замораживающие тарифы, их не касаются", - сказал источник.

"Горсовет прошел всю необходимую процедуру по согласованию тарифов во всех инстанциях. Активисты могли внести свои предложения и жалобы на эти тарифы с момента публикации проекта решения на сайте горсовета, но не сделали этого, решив перевести этот вопрос в политическую плоскость. Что и показали события сегодняшнего дня", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) и депутата горсовета, адвоката Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков.

Однако 20 февраля горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

Заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов назвал решения суда политическими и пообещал, что горсовет обжалует их в кратчайшие сроки. Он также утверждает, что выполнить эти решения в короткое время невозможно технически.

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.