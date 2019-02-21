Суд приговорил к 10 годам депутата Миргородского горсовета от партии Ляшко за убийство "свободовца" Супруненко

Миргородский горрайонный суд Полтавской области 19 февраля приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Олега Ляшко Хачатура Хачатряна за убийство депутата этого горсовета от партии "Свобода" Олега Супруненко.

Как сообщается на официальном сайте суда, соучастник преступления Левон Марданян приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Иски потерпевших и гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскано солидарно с осужденных в пользу жены О.Супруненко, 34 тыс. 125 грн на возмещение причиненного материального ущерба, в пользу отца и матери О.Супруненко – по 497 тыс. грн каждому на возмещение морального ущерба.

Мера пресечения осужденным до вступления приговора в законную силу остается в виде содержания под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил, он может быть обжалован в установленный законом срок.

Как сообщалось, ночью 12 июля 2017 года О.Супруненко избили палками неизвестные в масках, когда он возвращался с работы. В результате нападения депутат Миргородского горсовета получил многочисленные травмы головы и переломы. "Свободовец" провел в реанимации 26 дней и 7 августа скончался.

20 сентября в Полтавской области были задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении на О.Супруненко.

Лидер Радикальной партии О.Ляшко сообщил, что задержанный - депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Х.Хачатрян. Он потребовал от депутата сложить мандат и "предстать перед правосудием".

21 сентября Октябрьский районный суд Полтавы избрал Х.Хачатряну меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей. Арестованы были и двое других подозреваемых. Еще один из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования был объявлен в розыск.

В ходе процесса суд установил, что ночью 12 июля 2017 года Х.Хачатрян, реализуя свой преступный план и действуя в составе организованной преступной группы, со своим близким родственником и гражданином "Г", а также ставшим позднее соучастником преступления Л.Марданяном, прибыл на автомобиле ВАЗ, под управлением не посвященного в их замысел водителя "Л", на заранее выбранное место засады.

"Дождавшись, когда потерпевший окажется в темном отдаленном месте улицы и приблизится к ним, осужденный Хачатрян дал команду к нападению, первым выбежал на дорогу, где заранее подготовленным тупым твердым предметом сбил потерпевшего с велосипеда. После чего Хачатрян совместно со своим родственником, Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками, ногами удары в область головы, туловища и конечностей потерпевшего. Своими действиями они причинили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы. В результате полученных травм потерпевший 7 августа 2017 года умер в больнице", - говорится в сообщении суда.