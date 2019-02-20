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12:55 20.02.2019

Суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка

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Суд арестовал экс-руководителей Укргазбанка

Суд арестовал экс-руководителей одного из государственных банков, которые подозреваются в присвоении 39 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

Согласно сообщению, экс-заместитилю главы правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 960,5 тыс. грн. Кроме того, суд избрал меру пресечения руководителю коммерческой структуры в виде домашнего ареста. Бывший член наблюдательного совета банка 19 февраля был взят под стражу в зале суда. Суд определил подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 90 млн грн.

Согласно базе судебных решений и номеру уголовного дела речь идет об экс-руководителях Укргазбанка.

Как ранее сообщалось, 11 февраля бывшему члену наблюдательного совета Укргазбанка, экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия было сообщено о подозрении по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2009 гг. они организовали схему по выводу государственных средств на счет подконтрольного предприятия.

Теги: #укргазбанк #арест #полиция #суд
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