События

12:30 20.02.2019

Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

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Кабмин выделил почти 17,5 млн грн для единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 17 512,4 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей десяти погибших и тринадцати получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе военнослужащим.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность, в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. В частности, получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине с 1 января 2019 года установлен в размере 1921 грн.

Теги: #финпомощь #ато #кабмин
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