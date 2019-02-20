На предприятиях и в учебных заведениях Николаева проходят обыски по "делу о питании школьников"

Правоохранители Николаева в среду проводят масштабные обыски на коммунальных и частных предприятиях, в учебных заведениях города в связи с ненадлежащей организацией питания детей.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского городского совета.

В сообщении отмечается, что у следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму более 7 млн грн, поставляют в учебные заведения Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского горсовета.

Продолжаются следственные действия.