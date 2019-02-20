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11:07 20.02.2019

"Наш край" предложил стратегию возвращения трудовых мигрантов

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"Наш край" предложил стратегию возвращения трудовых мигрантов

Партия "Наш край" призывает правительство принять программу возвращения в Украину трудовых мигрантов, предусматривающую создание высокооплачиваемых рабочих мест, прекращение давления на бизнес и ликвидацию рейдерства.

"Полмиллиона украинцев официально платят взносы в Пенсионный фонд Польши. Согласно данным наших государственных органов, за рубежом работают 3,2 миллиона граждан. Независимые эксперты говорят о 5-9 миллионах. Еще 35% украинцев задумываются о работе за пределами Украины. Это похоже на катастрофу. "Партия "Наш край" призывает власть немедленно принять стратегию возвращения трудовых мигрантов", - сказал народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что украинцы должны работать на украинскую экономику. "Прежде всего, решения должны способствовать развитию украинских предприятий и увеличению количества рабочих мест. Следует прекратить давление на малый и средний бизнес, ликвидировать "схемы" и "откаты", усилив ответственность за коррупцию. Наконец - ликвидировать рейдерство, которое разрушает предприятия и лишает людей возможности труда. Такие шаги в перспективе нескольких лет позволят создать новые высокооплачиваемые рабочие места и дадут шанс на возвращение работников домой", - заявил С.Шахов.

По мнению народного депутата, пассивная позиция украинской власти по миграции закладывает бомбу замедленного действия под ее экономику.

"В прошлом году гастарбайтеры перевели в Украину $11 млрд. Вроде бы большие средства для нашей страны - живем бедно, но живем. И настоящее благосостояние работники создают странам, где они производят продукцию, развивают промышленность, платят налоги. Такие страны будут процветать. Мы же проедим средства и останемся при своих. В Украине уже есть регионы, где живут только женщины с детьми и старики. Мужчины на заработках. Кто должен наполнять наш Пенсионный фонд?", - резюмировал С.Шахов.

Теги: #шахов #мигранты #украина #трудовые_мигранты #наш_край
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