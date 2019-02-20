Генсек ООН призвал Индию и Пакистан предпринять шаги по ослаблению напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник призвал власти Индии и Пакистана предпринять шаги для того, чтобы ослабить напряженность в отношениях между странами после теракта 14 февраля в Кашмире, унесшего жизни 40 индийских солдат.

"Мы глубоко обеспокоены нарастающей напряженностью между двумя странами", - заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что "А.Гутерреш настаивает на важности того, чтобы стороны предприняли шаги по деэскалации".

14 февраля в Кашмире террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, в результате взрыва погибли 40 солдат индийской армии.

Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская террористическая группировка "Джейш-е-Мухаммед", в то время как в МИД Пакистана заявил о том, что абсурдно связывать эту группировку с Пакистаном.

Город Кашмир находится в пограничной зоне между Пакистаном и Индией с 1947 года. Обе страны претендуют на эту территорию.