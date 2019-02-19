На КПВВ "Станица Луганская" в среду возможны временные задержки при пересечении, будет работать в штатном режиме

В среду в пгт.Станица-Луганская (Луганская обл.) с 8.00 до 16.30 запланировано отключение электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ на линии электропередачи, при этом КПВВ "Станица Луганская" обеспечена дизель-генераторами для обеспечения работы в штатном режиме, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Для предотвращения сбоев в штатном функционировании КПВВ "Станица Луганская" и работы баз данных, необходимых для оформления граждан, следующих через линию разграничения, пограничниками Лисичанского отряда из состава Объединенных сил приняты меры по обеспечению контрольного пункта резервными источниками электропитания. В частности, для осуществления пропускных операций и электропитания всех имеющихся рабочих мест развернуты и подготовлены к аварийному подключению дополнительные дизель-генераторы", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

Командование ООС обращается к гражданам с призывом с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании пересечения линии разграничения.