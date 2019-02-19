На Полтавщине перевернулся микроавтобус, четыре человека погибли, двое в реанимации – полиция

Микроавтобус Volkswagen, следовавший из Варшавы в Запорожье, перевернулся в Полтавской области, в результате погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, авария произошла во вторник около 18.00 на 188 км автодороги Киев – Харьков, вблизи села Пышное.

"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Кроме того, два человека, в том числе водитель, находятся в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).