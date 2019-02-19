События

18:37 19.02.2019

Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

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Боевики с полуночи 11 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС, один военный ранен – штаб

Незаконные вооруженные формирования во вторник с полуночи до 18.00 осуществили 11 обстрелов позиций объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток, с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск 11 раз, семь из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, с общим расходом 307 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм. С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения. (…) В результате обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра в Фейсбуке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики пять раз обстреляли позиции украинских защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм и второй раз из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе н.п.Водяное; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле н.п.Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских военных: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Катериновка; из минометов калибра 82 мм и второй раз из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п.Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около пгт Луганское.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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