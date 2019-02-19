Трети пенсионеров монетизируют субсидии через банк, трети – через почту – Кистион

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в марте 2019 года выплатит 36% пенсионерам-субсидиантам монетизированную субсидию через государственный Ощадбанк, еще 34% пенсионеров, не имеющих банковской карточки, получат средства через "Укрпошту", сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"36% субсидиантов получат средства для оплаты коммунальных платежей на свою пенсионную карточку в день получения пенсии. Этим занимается Пенсионный фонд. 34% субсидиантов-пенсионеров монетизированную субсидию доставит "Укрпошта", также в пенсионный день", – написал В.Кистион на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По его словам, остальные получатели жилищной субсидии получат средства с 12 марта через Ощадбанк.

Как сообщалось, правительство запустило программу монетизации субсидий, согласно которой субсидия будет перечислена денежным переводом через Ощадбанк, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.