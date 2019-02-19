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13:01 19.02.2019

Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

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Подразделения Госпогранслужбы и ВСУ продолжают наращивать боевые возможности по обороне азовского побережья

Силы и средства Донецкого пограничного отряда из состава группировки противодесантной обороны Объединенных сил продолжают наращивать боевые возможности по отражению вражеского вторжения со стороны Азовского моря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Следует отметить, что по распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева меры по повышению уровня боевой подготовки проводятся регулярно. И на этот раз пограничники отработали полный спектр задач в очередном этапе учений по слаживанию действий и усовершенствованию уровня взаимодействия мобильных противодесантных групп", - говорится в обнародованном во вторник на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Так, "на днях" в одном из десантно-опасных районов были отработаны тактические эпизоды защиты от атаки противника с моря. Во время учений были смоделированы возможные действия противника на всех этапах проведения им десантной операции.

"Составляющие пограничной системы берегового наблюдения, действуя по общему замыслу командования противодесантной обороны и используя современные технические средства обнаружения и распознавания надводных целей, осуществили разведку развертывания десанта противника на морском театре. Обеспечив командование информацией о марш-маневре врага в море, пограничники перешли к действиям в ближнем районе охраны на стыке моря и побережья. Корректируя при этом действия сил по противодействию подхода десанта противника в район высадки", - говорится в информации.

В ходе отработки дальнейших тактических задач подразделения Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, выполнили боевой маневр по уничтожению десантных средств и недопущения высадки первого эшелона войск противника.

"По итогам учений, действия пограничников на береговой полосе подтвердили высокий уровень личной обученности и боевой слаженности в составе подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил. Мотивированность личного состава подразделений Объединенных сил к решительным действиям по борьбе с российско-оккупационными войсками закрепляется постоянными мероприятиями боевой подготовки, которые будут продолжены и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #госпогранслужба #оос
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