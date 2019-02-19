Исполнительная служба открыла производство по принудительному восстановлению Бочковского в должности главы ГСЧС – адвокат

Государственная исполнительная служба Украины (ГИС) 5 февраля открыла производство по принудительному исполнению решения Окружного административного суда города Киева от 26 апреля 2018 года о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как утверждает адвокат из объединения "Авер Лекс" Игорь Федоренко, это произошло после того, как в декабре 2018 года Государственное бюро расследований начало расследовать факты невыполнения судебного решения по ст. 382 Уголовного кодекса Украины.

"Орган исполнительной службы более полугода игнорировал необходимость открытия производства под надуманными предлогами. Но после поступления из ГБР запроса об ответственности должностных лиц исполнительной службы ГИС вынуждена была открыть производство по принудительному исполнению решения суда, которым Сергей Бочковский был восстановлен в должности главы ГСЧС", - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, 26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении С.Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. ГСЧС отказалась выполнять это судебное решение, мотивируя необходимостью принятия распорядительного решения правительством и подачей апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

7 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении С.Бочковского в должности и взыскании в его пользу почти 550 тыс. грн зарплаты. 9 августа Министерство внутренних дел сообщило, что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационном порядке.

16 августа 2018 года С.Бочковский намеревался выйти на работу, но его не пропустили через проходную ведомства. 22 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил уверенность, что С.Бочковский не будет возглавлять ГСЧС, несмотря на свои "манипуляции в судах".

25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали С.Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено о подозрении.

В ноябре 2015 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С.Бочковского и В.Стоецкого. Обвинительный акт был направлен в суд. С декабря 2015 года это дело рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.