Около трети украинцев считают власть и правоохранителей ответственными за насилие против активистов – опрос

В Украине 31% граждан считают, что за нападения и убийства общественных активистов в 2018 году несут ответственность руководство государства и правоохранители, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Согласно данным, обнародованным на пресс-конференции во вторник в Киеве, 31% опрошенных считают, что за резонансные нападения и убийства общественных активистов в 2018 году ответственны руководство государства и правоохранительные органы, которые не смогли защитить активистов, несмотря на предупреждения. Еще 25% респондентов считают ответственными коррупционеров, против чьих незаконных действий борются активисты в своих городах, 14,1% возлагают ответственность на Россию, которой выгодно раскачать ситуацию в Украине. 7,5% респондентов считают, что виновато общество, которое в большинстве случаев с безразличием следит за ситуацией и не встает на защиту активистов. Еще 6% винят самих активистов, которые, по мнению респондентов, сеют атмосферу ненависти к власти. 0,4% опрошенных назвали другое, а 15,5% было тяжело ответить на вопрос.

Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированной АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.