Суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства 10 апреля

Печерский районный суд г.Киева объявил перерыв до 10 апреля в рассмотрении икса главы политсовета партии "За жизнь" и лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука к внефракционному народному депутату Украины, главе комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Адвокат В.Медведчука Игорь Кириленко рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в начале подготовительного заседания во вторник, что заявил суду ходатайство о переносе заседание на несколько дней для ознакомления с делом, так как он только 18 февраля подписал договор о представлении интересов истца.

В то же время, защита ответчика заявила, что такой перенос будет штучным затягиванием дела, и что для него нет достаточных оснований.

Судья Галина Матийчук поддержала предложение истца и назначила следующее заседание на ближайшее свободное время.

"Суд считает необходимым объявить в деле перерыв... до 10 апреля, 11:00", - сказала она.

Как сообщалось, в своем иске В.Медведчук требует от А.Гопко опровергнуть недостоверную, по его мнению, информацию и символически возместить материальный ущерб на сумму в 1 грн.

Речь идет о том, что 3 сентября этого года на своей странице в Facebook А.Гопко призвала поддержать акцию "МедведчукПодАрест" 4 сентября под стенами Генпрокуратуры Украины, в годовщину смерти украинского поэта и диссидента Василия Стуса, адвокатом которого был В.Медведчук.

"4 сентября в годовщину смерти Василия Стуса – мы напомним о его палаче, который здесь, в Украине, ведет бизнес, покупает каналы, рвется к власти. Ведь Медведчук является виродком (на языке оригинала – ИФ) системы, которая уничтожила Стуса, а теперь олицетворяет силы реванша, чтобы уничтожить Украину", - написала тогда А.Гопко.

В свою очередь, защита Г.Гопко считает, что оснований для удовлетворения иска нет, а высказывания депутата являлись оценочным суждением.