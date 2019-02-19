Подозреваемому в сутенерстве владельцу сети массажных салонов грозит до 7 лет тюрьмы – прокуратура

Прокуратура Харьковской области направила в Дзержинский районный суд города обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в сутенерстве и создании и содержании притонов с целью наживы (ч. 1,2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 УК Украины).

"Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, 33-летний харьковчанин создал сеть массажных салонов, работницы которых оказывали клиентам и сексуальные услуги. Стоимость сеанса массажа с интимом составляла от 300 до 900 грн. Работниц салонов мужчина подыскивал среди девушек, оказавшихся в затруднительном материальном положении. На сегодня следствием установлены 9 женщин, которых он вовлек в занятие проституцией.