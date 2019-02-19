Трамп призвал армию Венесуэлы поддержать оппозицию, предупредив, что в противном случае военные могут лишиться всего

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в отношении верных президенту Венесуэлы Николасу Мадуро военных и правительственных чиновников, призвав их перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо.

"Вы не сможете укрыться от выбора, перед которым стоите сейчас. Вы можете принять щедрое предложение президента Гуайдо об амнистии и спокойно жить со своими семьями и соотечественниками. Вы можете выбрать и другой путь - продолжать поддерживать Мадуро. Если вы встанете на этот путь, то вы никогда не прибьетесь к спокойной гавани, у вас не будет спокойного выхода. Вы потеряете все", - сказал Д.Трамп, выступая перед политическими иммигрантами из Венесуэлы в Майами.

Он предупредил, говоря об армейском руководстве Венесуэлы, поддерживающем Н.Мадуро: "Мы знаем, кто они, где они хранят миллиарды украденных долларов", добавив, что "они рискуют своим будущим".

Д.Трамп заявил что "Мадуро не является патриотом Венесуэлы, он - марионетка Кубы" и призвал "не слушать приказов Мадуро", потребовав от военных допустить в страну гуманитарную помощь.

"Мы хотим перехода власти (в Венесуэле - ИФ) мирным путем, но все варианты остаются открытыми", - подчеркнул Д.Трамп.

Он подверг критике социалистический строй, и заявил: "Социализм - это только власть правящего класса. Ему нужна власть для того, чтобы решать, кого поднять, а кого опустить, и даже кому жить, а кому умереть".

При этом Д.Трамп вновь заявил, что Америка никогда не будет социалистическим государством.