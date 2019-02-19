Порошенко присвоил Ивано-Франковскому академическому областному музыкально-драматическому театру им. И.Франко статус национального

Президент Украины Петр Порошенко присвоил статус национального Ивано-Франковскому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру имени Ивана Франко, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Глава государства подписал соответствующий Указ во время встречи с творческой интеллигенцией в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре.

"Статус национального театра предоставлен, учитывая весомый вклад в развитие и популяризацию национального театрального искусства. Отныне его название будет - Ивано-Франковский национальный академический драматический театр имени Ивана Франко" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

По словам П. Порошенко, спектакли театра видели не только за рубежом, но очень важно, что их видели на востоке Украины. Уже легендарной стал спектакль "Нация" по прозе писательницы Марии Матиос. Президент особо поблагодарил, что этот спектакль театра увидели на востоке Украины - в Сватово, Кременной, Северодонецке.

"Именно представления, которые вы давали не только в Киеве. И все сделанное вами, в том числе и в Кременной, и в Северодонецке стало основанием моего решения о предоставлении Ивано-Франковскому академическому музыкально-драматическому театру статуса национального", - отметил П. Порошенко.