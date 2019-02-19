События

00:48 19.02.2019

Порошенко присвоил Ивано-Франковскому академическому областному музыкально-драматическому театру им. И.Франко статус национального

1 мин читать
Порошенко присвоил Ивано-Франковскому академическому областному музыкально-драматическому театру им. И.Франко статус национального

 Президент Украины Петр Порошенко присвоил статус национального Ивано-Франковскому академическому областному украинскому музыкально-драматическому театру имени Ивана Франко, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Глава государства подписал соответствующий Указ во время встречи с творческой интеллигенцией в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре.

"Статус национального театра предоставлен, учитывая весомый вклад в развитие и популяризацию национального театрального искусства. Отныне его название будет - Ивано-Франковский национальный академический драматический театр имени Ивана Франко" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

По словам П. Порошенко, спектакли театра видели не только за рубежом, но очень важно, что их видели на востоке Украины. Уже легендарной стал спектакль "Нация" по прозе писательницы Марии Матиос. Президент особо поблагодарил, что этот спектакль театра увидели на востоке Украины - в Сватово, Кременной, Северодонецке.

"Именно представления, которые вы давали не только в Киеве. И все сделанное вами, в том числе и в Кременной, и в Северодонецке стало основанием моего решения о предоставлении Ивано-Франковскому академическому музыкально-драматическому театру статуса национального", - отметил П. Порошенко.

Теги: #президент #театр #украина #статус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:56 19.02.2019
На Харьковщине блокирована сеть распространения наркотиков. в которую входили полицейский и один из руководителей местного самоуправления – СБУ

На Харьковщине блокирована сеть распространения наркотиков. в которую входили полицейский и один из руководителей местного самоуправления – СБУ

01:00 19.02.2019
Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

Суд 19 февраля рассмотрит еще один иск Гриценко к ЦИК

00:00 19.02.2019
На ДМК погиб горновой у пульта "домны"

На ДМК погиб горновой у пульта "домны"

23:45 18.02.2019
Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

Рева об инициативе ограничить использование ФЛП вместо наемных работников: Речь идет не об айтишниках

23:34 18.02.2019
Стала известна причина гибели двух горняков на "Сухой Балке" в Кривом Роге

Стала известна причина гибели двух горняков на "Сухой Балке" в Кривом Роге

23:28 18.02.2019
Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения - Гройсман

Мы не делаем что-то месяц или два, мы принимаем системные решения - Гройсман

22:44 18.02.2019
Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

22:37 18.02.2019
Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

22:19 18.02.2019
Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

15:53 18.02.2019
Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Американский сенатор Эрнст заверила Полторака в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат парламента США

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

Полиция задерживала митрополита УПЦ (МП) на Донбассе из-за информации о его связях с боевиками

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА