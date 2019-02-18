Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, подчеркнул, что для него важно, чтобы реформы в Украине демонстрировали, что жертвы среди Небесной Сотни во время Революции Достоинства были не напрасны, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

Глава государства добавил: "Они дали стране последний шанс на изменения, на успешное будущее. И это будущее должно быть в свободной европейской семье народов".

В свою очередь президент Европейского Совета Д. Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.

"Это что-то очень уникальное, когда одновременно вы провели эффективные реформы в стране и защитили свою нацию в борьбе с безжалостной и циничной агрессией", - подытожил президент Европейского Совета Д. Туск.