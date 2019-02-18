События

22:19 18.02.2019

Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

1 мин читать
Реформы должны продемонстрировать, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, подчеркнул, что для него важно, чтобы реформы в Украине демонстрировали, что жертвы среди Небесной Сотни во время Революции Достоинства были не напрасны, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Для меня очень важно, чтобы те реформы, которые проводит наша команда сейчас в Украине и та поддержка, которую мы имеем со стороны руководства Европейского Союза и со стороны президента Европейского Совета, со стороны президента Европейской Комиссии и со стороны стран-членов ЕС, чтобы эти реформы демонстрировали, что жертвы Небесной Сотни точно были не зря", -  говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

Глава государства добавил: "Они дали стране последний шанс на изменения, на успешное будущее. И это будущее должно быть в свободной европейской семье народов".

В свою очередь президент Европейского Совета Д. Туск отметил, что реформы в Украине являются эффективными.

"Это что-то очень уникальное, когда одновременно вы провели эффективные реформы в стране и защитили свою нацию в борьбе с безжалостной и циничной агрессией", - подытожил президент Европейского Совета Д. Туск.

Теги: #президент #украина #встреча #туск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:44 18.02.2019
Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

Акция памяти стартовала в Киеве – лепестки роз покрыли места, где пролилась кровь Героев Небесной Сотни

22:37 18.02.2019
Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

Россия пытается уничтожить украинскую государственность - Порошенко

20:19 18.02.2019
Американский сенатор Эрнст заверила Полторака в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат парламента США

Американский сенатор Эрнст заверила Полторака в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат парламента США

15:53 18.02.2019
Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

Тимошенко прогнозирует ускорение преобразований в Украине после перезагрузки власти

13:52 18.02.2019
Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

12:27 18.02.2019
Луценко призывает к проверке списков избирателей во избежание манипуляции голосами

Луценко призывает к проверке списков избирателей во избежание манипуляции голосами

12:19 18.02.2019
Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

11:57 18.02.2019
РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

11:36 18.02.2019
С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

С начала президентской гонки в Украине Нацполиция открыла 61 дело

09:52 18.02.2019
Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

Госадвокат подал апелляцию на приговор Януковичу, другие адвокаты пока апелляций не подавали

РФ разыгрывает "религиозную карту" для вмешательства в избирательный процесс в Украине – глава СБУ

В горсовете Николаева правоохранители проводят обыски

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине - Волкер

ПОСЛЕДНЕЕ

Евродепутаты, получившие отказ на въезд в Венесуэлу, попробуют попасть туда через Колумбию

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

В Киеве полиция разыскивает хулигана, порезавшего агитационную палатку политпартии возле рынка на Героев Днепра

В Киеве обокрали штаб политической партии, полиция начала производство

Перевод ВСУ на профессиональную основу позволит повысить ежегодные расходы на перевооружение на 70% - ЦИАКР

Протестующие под МВД активисты зажгли фаеры и спроецировали на здание надпись "Бандера, вставай"

Прибывшая в Украину сенатор от штата Айова Эрнст проведет ряд встреч касательно военного украинско-американского сотрудничества – посольство США

Полиция задерживала митрополита УПЦ (МП) на Донбассе из-за информации о его связях с боевиками

Четверо украинских военных ранены с начала суток понедельника вследствие 8 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе

СБУ задержала исполнителей осквернения храмов запорожской епархии УПЦ (МП)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА