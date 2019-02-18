События

16:16 18.02.2019

Более половины украинцев в 2018год пережили стрессовую ситуацию – опрос КМИС

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Более половины украинцев в 2018год пережили стрессовую ситуацию – опрос КМИС

Более половины жителей Украины в 2018 году попадали в стрессовую ситуацию, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные в понедельник, 18 февраля.

Согласно результатам социсследования, 52% респондентов на протяжении 2018 года пережили какую-либо стрессовую ситуацию.

Выделены восемь видов стрессовых ситуаций. Так, 12% опрошенных назвали тяжелое заболевание, операцию,10% - ощущали собственную беспомощность. Смерть близких пережили 9% респондентов, тяжелую болезнь близких пришлось пережить 9%.

Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 8% опрошенных, потеряли веру в собственные силы 6%. Оказались без средств к существованию 6% респондентов.

Потеряли работу и стали вынужденно безработными 5% опрошенных.

В результатах опроса указано, что 13% переживали другие стрессовые ситуации.

Доля респондентов, которые не пережили ни единой стрессовой ситуации в течение 2018 года, составляет 38%.

Опрос КМИС проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года. Методом интервью было опрошено 2034 респондента в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #украинцы #опрос #стресс
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