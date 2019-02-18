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13:52 18.02.2019

Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

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Украинско-румынскую паромную переправу "Орловка – Исакча" планируют запустить летом

Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует открыть паромную переправу "Орловка (Украина) - Исакча (Румыния)" летом 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

"Украинская сторона завершает подготовку к открытию нового пункта пропуска на границе с Румынией. Он будет обеспечивать пропуск пассажиров и грузов, которые будут следовать паромной переправой между украинской Орловкой и румынской Исакчей", - отмечается в сообщении.

Планируется, что паромная переправа начнет работу летом 2019 года и сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки.

"Учитывая профессиональный опыт и знания специалистов Ренийского филиала АМПУ, диспетчеризация судовых операций в акватории паромного комплекса будет осуществляться АМПУ", - подчеркивается в сообщении.

Планируется, что открытие переправы упростит процедуру пересечения границы между Румынией и Украиной, исключит необходимость движения по территории Молдовы, позволит сэкономить расстояние и время (экономия в расстоянии составит около 100 км).

"Реализация проекта будет способствовать превращению южного региона нашей страны и Украины в целом в важный транспортный узел восточной Европы. Кроме того, новая паромная переправа станет дополнительным стимулом для развития районов Придунайского региона обеих стран: привлечению новых инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - подчеркивают в АМПУ.

"Орловка" станет единственным в Одесской области пунктом пропуска между Украиной и странами ЕС. Создание пункта пропуска "Орловка" предусмотрено межправительственным соглашением между Украиной и Румынией об открытии международного пункта пропуска через украинскую-румынскую государственную границу для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населенными пунктами Орловка и Исакча.

Как сообщалось, ранее сотрудники Госпогранслужбы Украины совместно с представителями взаимодействующих служб, проверив возможность открытия международного пункта пропуска в виде паромной переправы через украинско-румынскую границу "Орловка" (Одесская обл.), вынесли положительное заключение.

Теги: #госпогранслужба #румыния #паром #украина #граница
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