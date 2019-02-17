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22:25 17.02.2019

Боевики обстреляли авто украинской стороны СЦКК

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На Донбассе боевики обстреляли автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК в районе поселка Майское.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, 17 февраля во время перемещения наблюдательной группы "Светлодарск" украинской стороны СЦКК для выполнения задачи по назначению в районе проведения ООС, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Майское, со стороны незаконных вооруженных формирований во время движения обстрелян автомобиль СЦКК со станкового противотанкового гранатомета.

Как отмечается, обстрел велся в направлении Доломитное-Майское.

"Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в одном метре от левого борта автомобиля, на котором присутствует логотип СЦКК. Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано намеренно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились всередине", - отметили в Украинской стороне СЦКК.

По версии СЦКК, "подобными агрессивными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе".

Теги: #сцкк #обстрел #украина #донбасс #автобус
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