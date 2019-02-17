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21:48 17.02.2019

В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

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В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

В ночь на понедельник, 18 февраля, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на Южном мосту, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 22.00 17 февраля до 05.00 часов 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства в связи с выполнением ремонтных работ.

Теги: #киев #украина #мост #ограничение #транспорт
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