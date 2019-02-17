В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

В ночь на понедельник, 18 февраля, в связи с ремонтными работами будет ограничено движение транспорта на Южном мосту, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"С 22.00 17 февраля до 05.00 часов 18 февраля в связи с ремонтными работами на Эстакадной части на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят извинения за временные неудобства в связи с выполнением ремонтных работ.