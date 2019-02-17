На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск шесть раз. При этом зарегистрировано пять случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями… В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится сообщении.

В сводке уточняется, что боевики обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм позиции украинских военных у с.Лебединское Волновахского района Донецкой области, из 120-мм минометов и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – у пос.Пески Ясиноватского района, из 82-мм минометов в первый раз и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия во второй - у с.Водяное Новоазовского района.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции украинских войск у с.Павлополь Волновахского района Донецкой области, а у с.Катериновка Попаснянского района Луганской области - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.