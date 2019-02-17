Спецпредставитель США предлагает "заморозить" конфликт в Сирии по состоянию на лето 2018 года и урегулировать его под эгидой ООН

Конфликт в Сирии стал самым масштабным в регионе с 1973 года - "войны Судного дня" между Израилем и арабскими странами, отмечает спецпредставитель госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Это опасная ситуация, это не еще один внутренний конфликт сам по себе, как было в Южном Судане или в Ливии несколько лет назад. Это то, чего я не видел в регионе с 1973 года ", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, что в ситуацию вокруг Сирии вовлечены сразу пять сторон - Турция, РФ, Иран, Израиль и США, причем израильские и иранские силы, при участии сирийцев, вступали в столкновения.

Дж.Джеффри высказал мнение, что необходимо "заморозить" конфликт в том состоянии, в котором он оказался примерно летом 2018 года, а затем приступить к политическому процессу под эгидой ООН.