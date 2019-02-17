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13:24 17.02.2019

Реформы в Украине будут продолжаться независимо от того, кто победит на выборах – экс-посол Хербст

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Реформы в Украине будут продолжаться независимо от того, кто победит на выборах – экс-посол Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что усталость людей от политиков может быть преимуществом в президентской компании для шоумена Владимира Зеленского, однако это может стать минусом при управлении страной.

"Мы всегда знали, что это будут выборы, на которых трудно будет предсказать победителя. Что возникает сейчас - Зеленский начинает казаться реальным кандидатом. До этого он не выглядел реальным кандидатом, а сейчас - да", - сказал Дж.Хербст в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Он очевидно новое лицо и не знает много о политике, но люди устали от "старых политиков", и в этом его преимущество. Таким образом, то, что он новичок в политике, может стать минусом при управлении страной, но является плюсом на выборах", - добавил дипломат.

Говоря о рисках для реформ, Дж.Хербст высказал уверенность, что в итоге реформы в Украине проводиться будут. "Украинское общество хочет реформ, международное сообщество хочет реформ, поэтому я думаю, что реформы будут, возможно, не сразу же, но со временем, независимо от того, кто победит на выборах", - пояснил он.

По мнению дипломата, никто из лидеров президентской гонки не дает четкого ответа о перспективах реформ.

"Взгляды Зеленского абсолютно неизвестны. Идеи Тимошенко популистские, что плохо для реформ. Порошенко проводил реформы, но он не проводил реформы с достаточной скоростью в сферах судебной власти и Генеральной прокуратуры", - отметил Дж.Хербст.

Очередные президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Теги: #сша #хербст #укриана #выборы
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